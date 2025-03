Veja cronograma da declaraÃ§Ã£o do Imposto de Renda 2025

Receita Federal / Marcello Casal

A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira (12) as regras para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025.



Este ano, o prazo de entrega da declaração começa na próxima segunda-feira (17), às 8h, e termina em 30 de maio, às 23h59min59s.



O programa gerador da declaração para preenchimento será liberado a partir de amanhã (13).



O Fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43.212.426 declarações entregues em 2024.



Confira abaixo datas do cronograma:



13 de março: liberação do programa gerador da declaração para preenchimento;



17 de março: início das transmissões pelo programa gerador;



1º de abril: liberação do programa de preenchimento e entrega on-line e por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda;



1º de abril: liberação da declaração pré-preenchida.