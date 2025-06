Venda de veículos cresce 6,1% em 2025, mas produção recua em maio

ANFAVEA

Somente no mês de maio, foram vendidos 225,7 mil veículos no mercado interno, o que representa uma alta de 8,1% em relação ao mês anterior. Apesar do bom desempenho nas vendas, a produção recuou 5,9% no mesmo período, com 214,7 mil unidades fabricadas. Já na comparação com maio de 2024, a produção cresceu 28,8%, embora a entidade ressalte que o resultado do ano passado foi impactado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No acumulado de 2025, a produção soma 1,025 milhão de unidades, com alta de 10,6% frente ao mesmo intervalo de 2024.

As exportações também apresentaram desempenho positivo, com 51,5 mil unidades embarcadas em maio — quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, os envios ao exterior ultrapassaram 200 mil unidades, alta de 56,6%. Já as importações seguem em ritmo acelerado: foram 39,7 mil veículos importados em maio, totalizando 190 mil no acumulado do ano.

Para o presidente da Anfavea, Igor Calvet, o cenário revela uma combinação de fatores positivos e desafios. “Tivemos bons resultados de exportações, impulsionados pelo mercado argentino, além de uma média diária de vendas domésticas bastante sólida, com 10,7 mil unidades em maio. No entanto, a queda na produção indica perda de participação para os modelos importados e uma cautela dos fabricantes diante das expectativas de vendas futuras”, afirmou.

A entidade também destacou a crescente participação dos veículos estrangeiros no mercado nacional. Segundo a Anfavea, modelos importados foram responsáveis por 54% do crescimento das vendas no Brasil. No segmento de automóveis, esse percentual chega a 65%.

Calvet alertou ainda para a entrada expressiva de veículos chineses, que, segundo ele, se beneficiam de uma carga tributária reduzida em comparação com outros países produtores. “Há um saudável aumento no comércio com a Argentina, mas o volume atípico de veículos vindos da China preocupa, pois cria uma distorção perigosa no mercado brasileiro”, concluiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!