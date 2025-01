Vendas de final do ano de 2024 cresceram 5% na Capital

Ilustrativa

As vendas de dezembro de 2024 superaram em 5% o desempenho do mesmo período do ano anterior para 50,51% dos empresários de Campo Grande, conforme a pesquisa "Perspectivas para 2025" da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), divulgada em janeiro. O estudo avalia o faturamento e o comportamento econômico local durante o período festivo.

De acordo com Renato Paniago, presidente da ACICG, o crescimento, embora modesto, já era esperado devido à maior atenção dos comerciantes à conjuntura econômica e a uma visão mais otimista sobre oportunidades de expansão.

“Notamos um aumento médio de 5% nas vendas para a maioria dos empresários. Esse desempenho varia entre os setores, mas áreas como beleza e vestuário, tradicionalmente movimentadas no final do ano, mostraram sinais de recuperação dos impactos da inflação”, explicou Paniago.

Entre os entrevistados, 24% destacaram que o Natal e o Ano Novo elevaram o desempenho em 10% em comparação a 2023. Já 39,39% afirmaram que as vendas permaneceram no mesmo nível. A pesquisa abrangeu empresários dos setores Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios.

Para 2025, o otimismo prevalece: 67,68% dos empresários esperam um ano mais próspero, com expectativas de crescimento em seus negócios.