Vendas de veículos com motores 1.0 crescem 11,35% em julho

Marcello Casal Junior

O Programa Carro Sustentável, lançado há menos de um mês pelo governo federal, tem como objetivo a descarbonização da frota automotiva do país por meio de incentivos fiscais, principalmente com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos que atendam a determinados critérios. Para ter direito ao benefício, o carro deve emitir menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil considerando etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem e pertencer à categoria de carro compacto, que corresponde aos veículos de entrada das marcas.

As vendas de veículos modelos 1.0, que fazem parte do Programa Carro Sustentável, cresceram 11,35% em julho em relação ao mês anterior, junho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Quando comparado a julho de 2024, o aumento foi de 13%. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comemorou o resultado, destacando que esse crescimento representa geração de emprego na indústria e no comércio. Os dados foram apresentados a Alckmin pela Fenabrave durante visita a concessionárias em Brasília neste sábado (2).

Atualmente, pelo menos cinco modelos de veículos em diferentes versões foram credenciados pelo programa para garantir o IPI zero: Onix, da Chevrolet; Kwid, da Renault; Polo, da Volkswagen; HB20, da Hyundai; e os modelos Mobi e Argo da Fiat, que faz parte do grupo Stellantis. Com a medida, a redução dos preços desses veículos chegou, em alguns casos, a até R$ 13 mil. Para os demais veículos que não se enquadram no benefício do IPI zero, o programa estabelece um novo sistema de cálculo do imposto, que começará a valer 90 dias após a publicação do decreto do Programa Carro Sustentável. A nova tabela terá uma alíquota base de 6,3% para veículos de passeio e 3,9% para comerciais leves, com ajustes conforme critérios como eficiência energética, tecnologia de propulsão, potência, nível de segurança e índice de reciclabilidade.

