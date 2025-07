Vendas de veículos novos crescem 4,8% no primeiro semestre, mas junho registra queda

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O mercado de veículos novos no Brasil cresceu 4,82% no primeiro semestre de 2025, com 1.143.657 unidades emplacadas entre janeiro e junho. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (3) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), inclui automóveis, comerciais leves (como picapes e furgões), caminhões e ônibus.

Apesar do avanço no acumulado do ano, o mês de junho teve queda nas vendas, com 212.897 unidades comercializadas — recuo de 5,66% em relação a maio e 0,63% na comparação com junho de 2024.

Considerando apenas automóveis e utilitários leves, as vendas somaram 1.076.896 unidades no semestre, alta de 5,05% em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho, no entanto, o setor também recuou: 5,69% frente a maio e 0,14% em relação a junho do ano anterior, com 202.164 unidades vendidas.

Já o mercado geral de veículos — que engloba automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros — registrou crescimento de 6,99% no primeiro semestre, totalizando 2.187.738 unidades. Na comparação mensal, houve queda de 6,36% em relação a maio, com 410.602 unidades comercializadas. Em relação a junho de 2024, o resultado foi positivo, com alta de 2,62%.

Motocicletas se destacam

O setor de motocicletas segue em alta. No mês de junho, foram comercializadas 179.358 unidades, crescimento de 8,14% em relação ao ano passado. No acumulado do ano, o total chegou a 932.932 motocicletas vendidas, alta de 10,33%.

Segundo Marcelo Franciulli, diretor-executivo da Fenabrave, o aumento se deve ao maior uso das motos para entregas e transporte individual. A expectativa é que o setor ultrapasse a marca de 2 milhões de unidades vendidas ainda em 2025.

Menos dias úteis e juros altos impactam desempenho

O presidente da Fenabrave, Arcelio Alves dos Santos Júnior, atribui as quedas de junho à redução no número de dias úteis e aos juros elevados, além do desempenho fraco dos setores de caminhões e implementos rodoviários.

“Se nós não estivéssemos com a Selic em 15%, o crescimento do setor seria ainda maior”, afirmou.

Projeções revistas

A Fenabrave revisou suas projeções para o ano. A expectativa geral de crescimento do setor de veículos caiu de 7% para 6,2%, e a previsão para o segmento de automóveis, utilitários, caminhões e ônibus foi ajustada de 5% para 4,4%.

“Ainda mantemos uma perspectiva positiva para o setor, com exceção de caminhões e implementos rodoviários. Motocicletas, automóveis e ônibus seguem com previsão de crescimento”, completou o presidente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!