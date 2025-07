Vitrine do Pantanal Tech oferece soluções para consórcio pecuária-floresta

O sistema integra a criação de gado ao plantio de árvores, com diversas melhorias ao produtor / (Foto Pantanal Tech)

Outro importante destaque do Pantanal Tech 2025, realizado na UEMS de Aquidauana, foi a vitrine "Sistemas de Integração Pecuária-Floresta: Produção Sustentável no Pantanal com Louro-Preto e PackSeed", que apresentou soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região, aliando produção de carne de qualidade, manejo florestal e preservação ambiental.

A vitrine, organizada pelos professores doutores Allan Motta Couto e Adriana Soares Luzardo Couto, apresentou os resultados do sistema de integração pecuária-floresta (IPF) utilizando o louro-preto (Cordia glabrata), árvore nativa do Pantanal de crescimento moderado e madeira de alto valor de mercado. O sistema integra a criação de gado ao plantio de árvores, trazendo benefícios como melhoria do solo, aumento da produtividade das pastagens e oferta de sombra ao rebanho, reduzindo o estresse térmico e aumentando o ganho de peso dos animais.

“O objetivo é mostrar ao produtor que é possível praticar pecuária de forma sustentável, sem perder produtividade e agregando valor com a madeira de qualidade do louro-preto, que pode ser manejada de forma responsável e gerar uma fonte extra de renda”, destacou o professor Allan Motta em entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Além de ganhos econômicos, o sistema contribui para a conservação do bioma pantaneiro, promovendo a captura de carbono, a conservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental, pontos fundamentais para o futuro da pecuária no Pantanal.

É possível praticar pecuária de forma sustentável, sem perder produtividade e agregando valor com a madeira de qualidade (foto Divulgação) É possível praticar pecuária de forma sustentável, sem perder produtividade e agregando valor com a madeira de qualidade (foto Divulgação)

Outro ponto que chamou a atenção dos visitantes foi a apresentação do PackSeed, produto desenvolvido pela startup Ecossed, vencedora do Desafio de Inovações Técnicas 2024. O PackSeed melhora a germinação de sementes nativas e acelera o crescimento das árvores, garantindo mais eficiência na implantação do sistema IPF nas propriedades rurais.

Durante a entrevista, Allan explicou que a vitrine acompanha todo o processo: desde o estudo das mudas, passando pela análise da qualidade da madeira e a integração com a pecuária, até o acompanhamento técnico ao produtor rural interessado em adotar o sistema. “A pesquisa está aqui para reduzir os gargalos e mostrar ao produtor que é possível produzir de forma sustentável e rentável, respeitando o Pantanal e mantendo a atividade pecuária forte na região”, completou.

O Pantanal Tech 2025 se consolida como o maior evento de ciência, tecnologia e inovação do Pantanal, e a vitrine Sistemas de Integração Pecuária-Floresta demonstrou como a pesquisa aplicada, aliada à inovação, pode transformar a produção rural, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental em Mato Grosso do Sul.

Produtores rurais e interessados em conhecer o sistema podem procurar a UEMS de Aquidauana, que mantém a vitrine disponível para visitas técnicas e capacitações ao longo do ano, fortalecendo a extensão universitária e levando soluções práticas e inovadoras ao campo pantaneiro.

