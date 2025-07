Pecuária Pantaneira tem eficiência na produção de baixo impacto no bioma

Professores e alunos mostram que é possível conciliar produção pecuária de qualidade e preservação ambiental / (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

A vitrine Pecuária Pantaneira realizada durante o Pantanal Tech na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Aquidauana, apresentou resultados de pesquisas voltadas à pecuária sustentável no bioma pantaneiro. A proposta do espaço foi demonstrar que é possível produzir carne de qualidade conciliando eficiência produtiva e conservação ambiental.



Coordenada pelo professor Dalton Mendes de Oliveira, a vitrine reuniu exemplares de bovinos cruzados e Nelore, com foco em mostrar a viabilidade do cruzamento genético em uma região marcada por desafios de manejo e condições ambientais específicas.



“Nosso objetivo foi de demonstrar que é possível produzir bovinos de qualidade no Pantanal, com baixo impacto ambiental, respeitando as particularidades do bioma”, afirmou Dalton.



A estrutura do evento incluiu a exposição de animais criados em sistemas intensivos, muitos deles não confinados tradicionalmente, mas manejados com estratégias adaptadas à realidade regional. A proposta, segundo Dalton, é que tanto pequenos quanto grandes produtores possam aplicar as técnicas demonstradas, como o manejo nutricional, genética adaptada e práticas sustentáveis de produção.

Vitrine Pecuária Pantaneira também apresentou cortes comerciais e promoceu degustação para os visitantes (Foto João Éric/O Pantaneiro)





A vitrine também contou com a participação de estudantes, que apresentaram cortes comerciais dos animais para degustação do público. A ação buscou associar as características produtivas dos bovinos com os atributos sensoriais da carne, como maciez, marmoreio e suculência.



“A degustação é uma forma prática de mostrar o resultado de uma cadeia produtiva eficiente, que começa na escolha do animal e termina na mesa do consumidor”, destacou o professor.



Além da Uems, a vitrine contou com a colaboração de propriedades da região e de empresas parceiras, como a startup PantaEmbryo, que apresentou tecnologias de reprodução in vitro e soluções voltadas à bovinocultura de corte sustentável.



A vitrine Pecuária Pantanal teve como responsáveis os professores Dalton Mendes, Fabiana Sterza, André Luiz Julien Ferraz, Henrique Jorge Fernandes, Tania Mara Baptista e Andrea Roberto Duarte.