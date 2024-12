'Vou entregar o país com economia crescendo', diz Lula em entrega em Ribas

Resultado de um investimento de R$ 22,2 bilhões / Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente, nesta quinta-feira (5), na cerimônia de inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano, localizada em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. O empreendimento, que é a maior fábrica de celulose em linha única do planeta, recebeu um investimento de R$ 22,2 bilhões, o maior realizado pela Suzano nos seus 100 anos de história, e um dos maiores investimentos privados do Brasil entre 2021 e 2024.

Com capacidade para produzir até 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, a unidade amplia significativamente a produção da empresa, elevando sua capacidade total para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de 20% na produção global da Suzano.

Em seu discurso, Lula fez uma analogia sobre o crescimento e os resultados do projeto: “Eu sempre digo que a gente só consegue colher aquilo que a gente planta. Se a gente semear bem, se a gente adubar bem, se a gente colocar água, a gente vê crescer uma floresta.” Ele também destacou o impacto positivo do crescimento da Suzano na economia, citando o aumento de 11,9% na massa salarial do país, o maior desde o início das medições.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou a importância do projeto para a região, afirmando que a inauguração representa uma “verdadeira revolução” para o estado. “Aqui é o vale mundial da celulose”, afirmou, sugerindo até uma possível mudança no nome do estado.

Geração de emprego e impacto econômico

A nova planta da Suzano deverá gerar mais de 3 mil empregos diretos, envolvendo áreas industriais, florestais e logísticas. A empresa, que já possui duas fábricas em Mato Grosso do Sul, agora alcança uma capacidade total de produção de 5,8 milhões de toneladas anuais no estado.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfatizou o impacto social do empreendimento, destacando que a Suzano contribui para o crescimento da massa salarial e para a redução da pobreza no país.“"Cerca de 8 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, e esse projeto contribui para isso, não apenas na construção, mas agora com empregos diretos e indiretos, impulsionando toda a cadeia produtiva do papel e celulos”", afirmou.

Sustentabilidade e inovação

Beto Abreu, diretor-presidente da Suzano, falou sobre a importância do projeto para a sustentabilidade e a economia circular. Ele explicou que, além de produzir celulose, a empresa criou um polo industrial completo na região.“"Produzimos ácido sulfúrico, peróxido e gás a partir de biomassa local. Toda a energia necessária para o polo industrial é gerada de forma renovável, abastecendo também a rede elétrica e atendendo as residências do estad”", afirmou Abreu.

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também parabenizou a Suzano pela inauguração da fábrica e destacou o impacto positivo do projeto para o estado.“A Suzano faz história ao inaugurar uma das fábricas mais modernas do mundo, proporcionando cidadania e dignidade para as pessoa”, disse Riedel.

A Suzano é a maior produtora de celulose do mundo, além de ser uma das principais fabricantes de papel na América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A empresa é reconhecida pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, utilizando matéria-prima de fontes renováveis.