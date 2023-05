"Voucher Transportador" começa inscrições em julho

Vagas são distribuídas em oito cidades / Foto: Álvaro Rezende/Governo de MS

O programa “Voucher Transportador” que vai promover a qualificação de mil motoristas de cargas, com “custo zero” para inclusão das letras “D” e “E” na carteira de habilitação, terá aberta suas inscrições em julho deste ano. Também houve aumento das cidades contempladas, com a entrada de Ribas do Rio Pardo.

O Voucher Transportador faz parte do plano estadual “MS Qualifica”, criado pelo Governo do Estado com a missão de promover a capacitação de trabalhadores, em áreas que tem vagas de emprego abertas, mas não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. O objetivo é gerar empregos, aumentar a renda população e promover a inclusão das pessoas que estão fora do mercado.

Com a aprovação na Assembleia e sanção do governador Eduardo Riedel, o próximo passo do programa é um decreto estabelecendo os critérios de seleção e logo depois a abertura das inscrições. O foco é selecionar aqueles com grande possibilidade de empregabilidade, ou seja, profissionais que vão se capacitar e buscar os empregos abertos.

Quem vai realizar os cursos de qualificação será ao Sest Senac, em uma parceria e convênio firmados com o Governo do Estado. A Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) estará à frente do programa. O Detran-MS também terá papel primordial, com a isenção das taxas para os motoristas que precisam incluir as letras D e E na habilitação.

As vagas (qualificação) serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo. Esta última foi incluída porque o município sedia a construção da fábrica de celulose da Suzano, o que gera uma grande demanda de motoristas, para o transporte de cargas.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas que tem empregos disponíveis.