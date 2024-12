11º BPM realiza formatura do PROERD 2024 em Caracol

Na tarde de quarta-feira, 4 de dezembro, a cidade de Caracol foi palco da cerimônia de formatura dos 75 alunos do 5º ano da Escola Municipal Joaquim Antônio dos Santos que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) em 2024.

O evento aconteceu na Quadra Esportiva 1º de Maio, no centro da cidade, e contou com ampla participação do público, incluindo familiares dos formandos, autoridades civis e militares. Entre os presentes estavam a primeira-dama Claudeth Sartori Pagliosa; a secretária de gabinete Maria Odeth, representando o prefeito municipal; o promotor de Justiça Guillermo Timm Rocha; o coronel Alexandre da Rosa Ferreira, diretor da Diretoria de Polícia Comunitária da PMMS; e o major Rafael Pinheiro Garcia, comandante do 11º BPM, entre outros representantes.

A solenidade foi marcada por homenagens aos alunos e professores que contribuíram para o sucesso do programa. Um dos momentos mais animados foi a interação com o mascote do PROERD, o Leão Dare, que cativou o público ao reforçar a mensagem de prevenção às drogas e à violência de maneira lúdica.

O PROERD, coordenado pelo 11º BPM, tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas e incentivar escolhas seguras e saudáveis. O comandante do 11º BPM destacou o compromisso da Polícia Militar com iniciativas como esta, que fortalecem os vínculos entre a comunidade e as forças de segurança.