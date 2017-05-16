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Escola Romalino Alves de Albres vai oferecer curso técnico em comércio

Flavio Brito

Publicado em 16/05/2017 às 13:23

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A Escola Estadual Romalino Alves de Albres vai passar a oferecer o curso “Técnico em Comércio: Gestão e Negócios”. O credenciamento da instituição de ensino foi publicado na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial do Estado. 

O projeto pedagógico do curso foi aprovado pela Secretaria Estadual de Educação no dia 7 de abril, permitindo que a escola entre para a lista das que oferecem formação profissional de nível médio no Estado. 

A data para a abertura de novas turmas e o início das aulas ainda não foram anunciadas pela Secretaria de Educação do Estado. 

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