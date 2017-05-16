Escola Romalino Alves de Albres vai oferecer curso técnico em comércio

Educação
A Escola Estadual Romalino Alves de Albres vai passar a oferecer o curso “Técnico em Comércio: Gestão e Negócios”. O credenciamento da instituição de ensino foi publicado na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial do Estado.
O projeto pedagógico do curso foi aprovado pela Secretaria Estadual de Educação no dia 7 de abril, permitindo que a escola entre para a lista das que oferecem formação profissional de nível médio no Estado.
A data para a abertura de novas turmas e o início das aulas ainda não foram anunciadas pela Secretaria de Educação do Estado.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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