Atividades voltadas à comunidade garantem prêmios à biblioteca

Pela segunda vez a Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa foi escolhida para participar de um projeto patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates, dos Estados. Desta vez, a inciativa conta com o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), do Ministério da Cultura.

Em virtude de elaboração do “Curso Básico de Informática”, da bibliotecária Ana Maria Cipro, a biblioteca pública de Aquidauana ganhou 10 computadores que hoje estão à disposição dos usuários para pesquisas escolares.

Agora, quatro bibliotecas públicas do estado de Mato Grosso do Sul foram selecionadas no programa ‘Conecta Biblioteca’, que vai oferecer apoio e formação continuada para profissionais bibliotecários de 92 municípios do nosso país. As bibliotecas selecionadas para o programa são Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa de Aquidauana; Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino de Naviraí; Biblioteca Municipal Rosário Congro de Três Lagoas; Biblioteca Pública Municipal Professor Américo Rodrigues de Almeida de Rio Negro.

A Biblioteca Pública Francisco Alves Correa, durante o programa, participará ativamente, orientando e acompanhando a sua execução, juntamente com a ONG Recode e a Caravan Stúdio. O Programa Conecta Biblioteca garante apoio para ampliar a atuação desses espaços de conhecimento, de informação e de cultura, junto à comunidade.

A ideia do Conecta Biblioteca é aproveitar melhor os recursos tecnológicos das bibliotecas públicas para promover conhecimento e geração de oportunidades, especialmente para os jovens em situação de vulnerabilidade. Para isso, o programa oferece aos bibliotecários capacitação de dois anos, com módulos presenciais e à distância, em temas como pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos. O primeiro encontro ocorre de 29 de maio a 2 de junho, na cidade de Barra do Pirai (RJ).

Para a bibliotecária e diretora da biblioteca, a comunidade precisa conhecer e se apropriar dessas Casas de Cultura, sabendo que elas devem estar a seu serviço. Para que isso aconteça é necessário que cada biblioteca possua profissional qualificado, acervos atualizados, espaços confortáveis e acolhedores. “E é nesse sentido que atuará o Conecta Biblioteca, capacitando as equipes para que trabalhem com o olhar voltado para a gestão participativa, estudo da comunidade e muito mais”, ressaltou a diretora da Biblioteca Pública Ana Maria Cipro.

Atividades junto à comunidade

Buscando atrair ainda mais a comunidade para conhecer, frequentar e utilizar todo seu acervo diverso e, sobretudo, proporcionar uma experiência de leitura diferenciada aos amantes da literatura, a Biblioteca Municipal de Aquidauana iniciou uma exposição literária de “Livros Raros”.

Tratam-se de obras consideradas como clássicos literários e que muitos, às vezes, só conhecem de nome, mas nunca tiveram a oportunidade de tocar e muito menos ler uma destas obras.

A exposição “Livros Raros”, assim como toda a biblioteca e seu laboratório de informática, é aberta ao público. A Biblioteca Pública de Aquidauana está localizada na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, aberta inclusive no horário de almoço.

A bibliotecária Ana Maria Cipro explica que a exposição iniciada no 15 de maio segue até o dia 2 de junho.

ENEM

É importante lembrar que, além do acervo para pesquisa, a exposição “Livros Raros”, a Biblioteca Municipal de Aquidauana está com computadores disponíveis para que a população interessada faça a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2017.