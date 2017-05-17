Campus Aquidauana do IFMS abre laboratório de inovação à comunidade

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza nesta quarta-feira (17), o primeiro Open Lab Day. A atividade de extensão faz parte do projeto Fab Labs, que tem como um dos objetivos abrir os laboratórios da instituição para que a comunidade participe de eventos e desenvolva pesquisas.

A programação prevê a palestra “Fabricação Digital e Prototipagem” e o minicurso “Robótica com Arduíno”, cada um com 25 vagas. As atividades começam às 14h, no Hotel Tecnológico do campus, e são gratuitas. Podem participar estudantes, técnicos, professores e comunidade em geral.

A palestra vai mostrar aos participantes o que é possível fazer para criar ideias inovadoras e protótipos, já a oficina busca apresentar os componentes eletrônicos disponíveis e as ferramentas de desenvolvimento. “Estamos implantando o Fab Labs e ainda temos muito a fazer. Vamos divulgar na escolas, para a população em geral. Temos uma impressora 3D, o que é uma vantagem, por estarmos no interior de Mato Grosso do Sul. A comunidade poderá desenvolver suas ideias e terá a nossa assessoria”, explica o coordenador do projeto no campus, Márcio Pache.

Para se inscrever, é necessário procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do Campus Aquidauana, na rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí, ou acessar o formulário disponível no site. A palestra será oferecida novamente no dia 31 de maio, quando também será ministrado um minicurso de impressão 3D.

Fab Labs

Inspirados na experiência do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT), nos Estados Unidos, são laboratórios que trabalham no desenvolvimento de protótipos que não precisem de projetos complexos.

A ideia é oferecer suporte à inovação e a ampliação de conhecimento da comunidade com a realização de eventos, minicursos e palestras, além da resolução de problemas locais. No laboratório, além de auxílio de professores e estudantes integrantes da equipe, os participantes tem acesso a impressora 3D e outros equipamentos.