Abertas as inscrições para os cursos técnicos do Senac EAD em Aquidauana

O Senac EAD está com inscrições abertas para 12 cursos técnicos a distância, com opções disponíveis nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. Os interessados podem se inscrever até 14 de agosto e contar com um dos 326 polos cadastrados para a modalidade da instituição em todo o território nacional. Confira a lista de cursos disponíveis em Aquidauana.

Os cursos técnicos são destinados a todos que estão cursando o segundo ano do ensino médio ou já o completaram, e que desejam aprender uma profissão e entrar no mundo do trabalho. Para se inscrever é necessário ter 16 anos completos no ato da matrícula.

Todo o conteúdo dos cursos técnicos é disponibilizado em textos, vídeos ou aulas narradas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Já a carga horária presencial será realizada no decorrer de cada módulo por meio de saída de campo, estudo de caso, seminário, pesquisa, palestra ou avaliação, conforme o cronograma do polo presencial.

Cursos a distância

O formato a distância do Senac EAD tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências como organização, pró-atividade e responsabilidade, o menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

SERVIÇO

Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 - Cidade Nova

Telefone: 67 3241-3920

E-mail: poloaquidauana@ms.senac.br

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 7h às 17h e aos sábados, das 7h às 11h.