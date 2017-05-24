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Abertas as inscrições para os cursos técnicos do Senac EAD em Aquidauana

Há diversos cursos a distância disponíveis até 14 de agosto no polo do município

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 09:28

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O Senac EAD está com inscrições abertas para 12 cursos técnicos a distância, com opções disponíveis nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. Os interessados podem se inscrever até 14 de agosto e contar com um dos 326 polos cadastrados para a modalidade da instituição em todo o território nacional. Confira a lista de cursos disponíveis em Aquidauana.

Os cursos técnicos são destinados a todos que estão cursando o segundo ano do ensino médio ou já o completaram, e que desejam aprender uma profissão e entrar no mundo do trabalho. Para se inscrever é necessário ter 16 anos completos no ato da matrícula.

Todo o conteúdo dos cursos técnicos é disponibilizado em textos, vídeos ou aulas narradas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Já a carga horária presencial será realizada no decorrer de cada módulo por meio de saída de campo, estudo de caso, seminário, pesquisa, palestra ou avaliação, conforme o cronograma do polo presencial.
Cursos a distância 

O formato a distância do Senac EAD tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências como organização, pró-atividade e responsabilidade, o menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

SERVIÇO
Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 - Cidade Nova
Telefone: 67 3241-3920
E-mail: poloaquidauana@ms.senac.br
Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 7h às 17h e aos sábados, das 7h às 11h.

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