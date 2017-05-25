Biblioteca de Francisco Alves Corrêa realiza exposição de livros raros até dia 2

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou a conquista da Biblioteca de Francisco Alves Correa, de Aquidauana, que vai participar do programa Conecta Biblioteca, patrocinado da Fundação Bill & Melinda Gates e realizado pela Organização Social Recode e Caravan Studios. Além de Aquidauana, a Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino, de Naviraí; a Biblioteca Municipal Rosário Congro, de Três Lagoas e a Biblioteca Pública Municipal Professor Américo Rodrigues de Almeida, de Rio Negro, foram selecionadas.

O objetivo é incentivar a transformação social por meio das bibliotecas públicas, visando à sustentabilidade das ações e ao aumento em 60% do número de novos visitantes dessas bibliotecas. No Brasil o programa teve sua fase inicial em 2015/2016 atendendo a 48 bibliotecas em todo o país. As quatro bibliotecas do Estado selecionadas no programa vão participar do I Encontro Nacional do Conecta Biblioteca, que vai acontecer de 29 de maio a 2º de junho, em Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. Em março de 2017, foi lançada a segunda fase do programa, que contempla 92 bibliotecas públicas. A convocatória recebeu 180 inscrições em todo o Brasil, sendo 55 vagas disponíveis para bibliotecas em municípios de até 250 mil habitantes e ao menos três computadores com Internet para os usuários.



Buscando atrair ainda mais a comunidade para conhecer, frequentar e utilizar todo seu acervo diverso e, sobretudo, proporcionar uma experiência de leitura diferenciada aos amantes da literatura, a Biblioteca Municipal de Aquidauana iniciou uma exposição literária de “Livros Raros”. Tratam-se de obras consideradas como clássicos literários e que muitos, às vezes, só conhecem de nome, mas nunca tiveram a oportunidade de tocar e muito menos ler uma destas obras.

A exposição “Livros Raros”, assim como toda a biblioteca e seu laboratório de informática, é aberta ao público. A Biblioteca Pública de Aquidauana está localizada na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, aberta inclusive no horário de almoço. A bibliotecária Ana Maria Cipro explica que a exposição iniciada no 15 de maio segue até o dia 2 de junho.