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Educação

Professores da Rede Estadual fazem paralisação no dia 30 de maio

Cumprimento do reajuste do piso salarial está entre as reivindicações dos profissionais

Flavio Brito

Publicado em 26/05/2017 às 14:09

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Os trabalhadores e as trabalhadoras em Educação de Mato Grosso do Sul vão paralisar suas atividades na rede estadual de ensino na terça-feira (30). “Nossa luta é pela valorização profissional, pela garantia da manutenção dos direitos da categoria e por uma escola pública de qualidade, capaz de promover um ensino transformador com respeito aos profissionais e aos estudantes”, alega a Fetems, entidade que representa a categoria.

“O governo do Estado não cumpriu com o pagamento do reajuste de 7,67% do Piso Salarial Nacional, referente ao mês de janeiro deste ano. O aumento é garantindo por meio da Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008) e pela Lei Complementar Estadual nº 200/2015. Além disso, não cumpriu com a promessa que fez no ano passado, de incorporar o abono salarial de R$ 200 no salário dos administrativos da Educação e apresentar uma política de valorização salarial para a categoria”, diz a entidade, em nota divulgada à imprensa.

Segundo a Fetems, os profissionais pedem que o Plano de Cargos e Carreira seja respeitado “como determina a lei”, diz o documento. “A Fetems e os seus mais de 25 mil educadores contam com a compreensão dos pais, das mães, dos alunos, das alunas e de toda a sociedade. Nossa luta é por uma escola pública cada vez melhor e por um futuro com mais oportunidades”, afirma a federação.

Segundo a Fetems, a concentração do ato em Campo Grande será às 8h da manhã, na rotatória do Parque dos Poderes, subindo pela avenida Afonso Pena, na avenida do Poeta, 200 metros antes de chegar na Secretaria de Educação do Estado. 

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