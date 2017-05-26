Senac Aquidauana abre inscrições para cursos em diversas áreas

Quem busca qualificação nas áreas da beleza, informática e gastronomia encontra opções no Senac de Aquidauana, que está com inscrições abertas para quatro cursos no mês de junho.

Com carga horária de 160 horas e início dia 19 de junho, tem o curso de Depilador. O curso qualifica profissionais para realização de procedimentos de depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 16 anos e possuir o ensino fundamental completo.

O profissional pode atuar como prestador de serviços, autônomo ou empregado em salões e institutos de beleza, spas, clínicas de estética, hotéis, cruzeiros marítimos, clubes e academias.

Outra opção é o curso para quem ainda não conhece a ferramenta Excel. Com início dia 05 de junho, o Excel Básico tem carga horária de 30 horas/aula. O aluno vai aprender a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.

Na área da gastronomia, tem o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 19 de junho. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.

Tem também o curso Salgadinhos para Festa. Com início dia 5 de junho, o curso oportuniza ao aluno o aprendizado das técnicas de preparo, montagem e apresentação de diversos salgados. Para participar é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto (6ª ano).

Inaugurada em 2016, a unidade compartilhada do Sesc e Senac Aquidauana recebeu investimento de R$ 6 milhões, entre estrutura e equipamentos de última geração para atender aos moradores, como laboratório de informática, que conta com máquinas modernas e espaço para estética, beleza e saúde. O espaço conta também com uma biblioteca que proporciona oferta de cursos técnicos e de pós graduação a distância. "São instalações compatíveis às mais modernas que temos no Brasil, seguindo o modelo pedagógico padrão do Senac”, afirma Vitor Mello, diretor do Senac MS.

O Senac mantém uma política de descontos e ainda pagamento facilitado com parcelamento sem juros no cartão ou boleto. Comerciários e comerciantes tem 20% de desconto, ex-alunos que concluíram algum curso no período de um ano têm 10% e se preferir pagar à vista o desconto é de 5%.

Mais informações pelo telefone (67) 3241-3920, pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br ou no site: www.ms.senac.br.