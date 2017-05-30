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Educação

Notas de corte do Sisu começam a ser divulgadas nesta terça pelo MEC

A nota de corte é a menor para o candidato ficar entre os potencialmente selecionado para o curso

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2017 às 15:39

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O Ministério da Educação começa a divulgar, nesta terça-feira (30), as primeiras notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre. A nota é calculada diariamente com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos para aquele curso.

A nota de corte é a menor para o candidato ficar entre os potencialmente selecionado para o curso. O candidato que já fez a inscrição poderá consultar a própria classificação parcial na opção do curso escolhida. É possível acessar pela internet a nota mínima necessária para passar em cada um dos cursos oferecidos pelo sistema.

O MEC alerta que essas informações devem servir apenas de referência para ajudar o participante no monitoramento da inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga.

As inscrições do Sisu começaram nessa segunda-feira (29) e vão até o dia 1º de junho. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem 2016 e não ter tirado nota zero na redação. O candidato pode fazer até duas opções de curso e alterá-las até o fim do prazo de inscrição.

Ao todo, são ofertadas neste semestre 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

O Sisu terá uma única chamada, e a divulgação do resultado está prevista para o dia 5 de junho. Também nessa data será aberta a lista de espera, que permanecerá disponível até 19 de junho. As matrículas serão do dia 9 ao dia 13 de junho, e a convocação da lista de espera será feita a partir do dia 26 de junho.

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