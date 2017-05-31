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Educação

Aquidauana tem 90 vagas disponíveis no Sisu

Oportunidades estão disponíveis para os cursos de Administração e Geografia, terminam nesta quinta-feira, às 23h59

Flavio Brito

Publicado em 31/05/2017 às 09:53

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Estão abertas as inscrições para participação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de Inverno. A UFMS abriu 615 vagas, e 12 cursos participantes, para ingresso no segundo semestre de 2017. As inscrições para participação no Sisu serão efetuadas de 29 de maio de 2017 até as 23h59 do dia 1º de junho de 2017, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico.

O candidato poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga e deverá especificar, em ordem de preferência, as suas opções de vaga em instituição de educação superior participante, local de oferta, curso, turno; e a modalidade de concorrência.

O processo seletivo será constituído de uma única chamada e o resultado da chamada regular será divulgado no dia 5 de junho. As matrículas deverão ser realizadas nos dias 9, 12 e 13 de junho de 2017.

As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da chamada regular do Sisu serão preenchidas por meio da utilização prioritária da Lista de Espera do Sisu. Para constar na Lista de Espera do Sisu, o candidato deverá, obrigatoriamente, confirmar no Sisu o interesse na vaga, durante o período especificado no Edital. Após a chamada regular e a segunda convocação do processo seletivo Sisu, o candidato que não tiver sido convocado até então deverá confirmar interesse em futuras convocações na Lista de Espera da UFMS, em endereço eletrônico a ser disponibilizado na página www.concursos.ufms.br.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UFMS devem verificar as informações que constam no Termo de Adesão ao Sisu, da UFMS, no site: www.concursos.ufms.br, onde constam os cursos participantes do Sisu, com os respectivos semestres de ingresso, número de vagas e turno.

No Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), há vagas para dois cursos de graduação (conforme relação disponível clicando aqui):

Administração – Bacharelado – Noturno – 50 vagas;
Geografia – Bacharelado – Vespertino – 40 vagas.

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