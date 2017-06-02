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Concurso

Exército Brasileiro abre concurso para diversas áreas. Confira:

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/06/2017 às 07:40

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Concursos incluem Escola de Sargentos da Armas, de Logística e preparatória de cadetes

A Junta de Serviço Militar de Bonito informa que estão abertos os seguintes concursos para o Exército Brasileiro:

1.Escola Preparatória de Cadetes do Exército - EsPCEx

- Masculino ou feminino nascidos entre 1/1/1996 e 31/12/2001. - Escolaridade: Ensino Médio - INSCRIÇÕES até 20/06 - https://goo.gl/CUnPXW

1.Escola de Sargentos das Armas - EsSA (Combatentes/Aviação)

- Masculino, nascidos entre 1/1/1994 e 31/12/2001 - Escolaridade: Ensino Médio. - INSCRIÇÕES até 12/06 - https://goo.gl/bMprgF

1.Escola de Sargentos de Logística – EsSLog

- Masculino ou feminino, nascidos entre 01/01/1994 e 31/12/2001 - Escolaridade: Ensino Médio. - INSCRIÇÕES até 12/06 - https://goo.gl/bMprgF

1.Escola de Sargentos de Logística – EsSLog (Saúde e Músico)

- Masculino ou feminino, nascidos entre 01/01/1994 e 31/12/2001 - Escolaridade: Ensino Médio e curso de Técnico de Enfermagem ou ser músico. - INSCRIÇÕES até 12/06 - https://goo.gl/bMprgF

1.Escola de Formação Complementar do Exército - EsFCEx

- Masculino ou feminino, nascidos a partir de 01/01/1982. - Escolaridade: Curso superior nas áreas divulgadas no edital. - EDITAL previsto para Junho 2017.

1.Escola de Formação Complementar do Exército – EsFCEx (Capelão)

- Masculino, nascidos entre 01/01/1978 e 31/12/1988. - Escolaridade: Formação teológica superior e ser sacerdote católico ou pastor evangélico. - EDITAL previsto para Junho 2017.

1.Instituto Militar de Engenharia - IME

- Masculino ou feminino, nascidos entre 01/01/1996 e 31/12/2001. - Escolaridade: Ensino Médio. - EDITAL previsto para Junho 2017.

1.Escola de Saúde do Exército - EsSEx

- Masculino ou feminino, nascidos a partir de 01/01/1982. - Escolaridade: Curso superior em Medicina, Farmácia ou Odontologia. - EDITAL previsto para Julho 2017.

As inscrições poderão ser feitas pela internet.

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