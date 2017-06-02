UEMS abre processo seletivo para professor de inglês

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com processo aberto para seleção de docentes temporários.

As oportunidades são para professores de inglês, que tenham graduação em Letras e pós-graduação na mesma área.

As provas, didática e de títulos, serão feitas de 21 a 23 de junho, em Campo Grande. O candidato deverá estar com a cédula de identidade ou documento equivalente.

Interessados devem se inscrever até o dia 2 de junho, pelo site www.uems.br, no link Editais e Concursos. Os candidatos poderão ainda, realizar a inscrição de forma presencial, na secretaria da Unidade de destino do cargo, durante o horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou então, via postal destinado à Comissão Organizadora de Seleção de Docentes - Bloco 7 (da Biblioteca), Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4155 - Bairro Santo Amaro, Campo Grande - MS - CEP 79115-898.