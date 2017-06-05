Resultado do Sisu e inscrições para lista de espera já estão disponíveis

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 já está disponível para consulta na página do programa na internet. O estudante pode consultar o boletim e, caso não tenha sido selecionado, se inscrever para participar da lista de espera.

O Sisu oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, são ofertadas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

As matrículas serão do dia 9 ao dia 13 de junho. O candidato selecionado pelo Sisu deve verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula.

O Sisu terá uma única chamada, e a inscrição para a lista de espera permanecerá disponível até 19 de junho. A convocação da lista de espera será feita a partir do próximo dia 26.