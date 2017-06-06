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Educação

Prefeitura de Aquidauana assina convênio com projeto AABB Comunidade

Projeto tem capacidade de atender até 100 crianças e jovens com atividades pedagógicas e esportivas

Flavio Brito

Publicado em 06/06/2017 às 10:42

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A assinatura do convênio do projeto “AABB Comunidade”, resultado de uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana e o BB (Banco do Brasil), ocorreu na manhã desta terça feira (6). A iniciativa é desenvolvido com recursos da Associação Banco do Brasil, e o Executivo municipal fica responsável pelos profissionais que atuam com as crianças. O projeto tem capacidade de atender até 100 crianças e jovens com diversas atividades pedagógicas e esportivas.

Segundo as informações divulgadas pela Agecom, a solenidade foi realizada na sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), no Bairro Serraria, e contou com a presença do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, do gerente da agência local do Banco do Brasil, Luiz Arnaldo Shunke, da gerente de Educação Ivone Nemer, do gerente de Administração, Euclides Nogueira Jr, do gerente de Governo, Wezer Lucareli e o do presidente da AABB, Fábio Rodrigues da Silva.

O programa proporciona a complementação educacional, baseada na valorização da cultura do educando e de sua comunidade. Essa complementação se dá por meio de atividades lúdicas desenvolvidas com temas ligados a áreas como saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a construção de conhecimentos e o acesso à cidadania.

O projeto é inteiramente gratuito e funciona no período matutino e acolhe crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos.

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