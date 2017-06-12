Abertas 180 vagas para cursos em Coxim, Jardim e Naviraí

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital de abertura para seleção de oferta de 180 vagas em cursos técnicos de nível médio subsequentes e integrados, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). O documento está disponível na Central de Seleção. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de hoje (12) e 5 de julho, pela Página do Candidato da Central de Seleção.

As opções são os cursos técnicos subsequentes em Aquicultura, no Campus Coxim, e Agricultura e Informática para Internet, em Naviraí. Para concorrer às vagas, é necessário ter o ensino médio completo ou equivalente.

Já em Jardim, a oferta é para cursos técnicos integrados em Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade Proeja. O candidato deve ter concluído o ensino fundamental e idade mínima de 18 anos até a data da matrícula.

Ação afirmativa (cotas) – Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e às pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deve ser manifestada no ato da inscrição e a documentação que comprova a condição deve ser apresentada no ato da matrícula.

Candidatos que não possuem internet podem fazer a inscrição nos campi do IFMS nos locais e horários indicados no edital

A seleção e classificação dos candidatos será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 10 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande, às 14h. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia seguinte.

As matrículas dos convocados na primeira chamada serão realizadas entre 17 e 19 de julho. Já o início das aulas está previsto para o dia 31 do mesmo mês.

O cronograma completo do processo seletivo está disponível no anexo I do edital.

Cursos – Nos cursos subsequentes, é ofertada a formação técnica na área escolhida por um período de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.

Na modalidade Proeja, as disciplinas básicas do ensino médio são ofertadas de maneira articulada às da formação técnica. O curso tem duração de três anos. Ao final, o formando poderá ingressar no mundo do trabalho ou no ensino superior.