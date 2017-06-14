Escolas aderem ao Programa Agrinho e professores são capacitados

Os professores da rede municipal de ensino passaram por uma formação para a adesão ao Programa Agrinho, feita em parceria com o Sindicato Rural, a Gerência Municipal de Educação e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A capacitação foi realizada na unidade 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nesta quarta-feira (14).

De acordo com a diretora do Núcleo Pedagógico da Gerência Municipal de Educação, Débora Machado Castro, “é um programa que visa a sustentabilidade”. A proposta será aplicada em todas as escolas da área indígena, na Escola Polo Pantaneira e em mais quatro unidades escolares da área urbana: Escola Municipal Erso Gomes, Caic, e mais dois CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), Rotary e Marisa Scaff.

Para mostrar às crianças e jovens, estudantes do 1° ao 9° anos, a importância do meio rural para o desenvolvimento econômico e social, do Estado e País,o Senar-MS adotou o Agrinho, programa de responsabilidade social desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação.

A iniciativa trabalhará nas escolas desenvolvendo proposta pedagógica com base na interdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa, através de material didático próprio, abordando temas relacionados à ética, cidadania, saúde, alimentação, desenvolvimento sustentável e produção de alimentos, com enfoque na preservação ambiental.

Nascido há quase 20 anos no Paraná, o Agrinho é um caso de sucesso que alcança em média um milhão de estudantes por ano no estado vizinho. Em todo Mato Grosso do Sul, o programa já atendeu 32 mil estudantes.