IFMS promove evento de tecnologia aberto à comunidade em Aquidauana

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza no sábado (24) a 3ª edição do “Genuíno Day – Festival de Robótica”, evento que promove uma série de atividades para a popularização da tecnologia e da robótica. A programação prevê palestras, apresentações de robôs, mesas redondas e minicursos.



Serão abordados temas como noções básicas sobre Arduíno e programação de robôs. Os participantes também poderão conhecer o projeto de pesquisa Hermes Braindeck, desenvolvido pelo estudante do Campus Aquidauana, Luiz Fernando Borges, e premiado na Intel Isef 2017, a maior feira científica voltada ao ensino médio do mundo.



“A intenção com o projeto de extensão é promover a inclusão digital, a divulgação da tecnologia, da robótica e da cultura ‘faça você mesmo’”, explicou o professor Márcio Pache, coordenador do evento.



Os participantes vão receber informações sobre o Arduíno, plataforma para o desenvolvimento de código fonte livre. Na prática, os programas podem ser adquiridos, modificados e compartilhados gratuitamente por qualquer usuário, de qualquer lugar do mundo. A plataforma é utilizada na construção de robôs e diversos outros produtos.



Inscrições

Os interessados em participar das palestras e dos minicursos, todos abertos ao público e gratuitos, devem se inscrever na página do evento, onde também está disponível a programação completa.



O Genuíno Day será realizado na sede do Campus Aquidauana, na Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí, e começa a partir das 7h. São esperados mais de 100 participantes para o evento, entre estudantes do IFMS, alunos de escolas públicas e comunidade em geral.



Laboratórios abertos

Na próxima quarta-feira (28), o Campus Aquidauana também promove mais uma edição do Open Lab Day, atividade que faz parte do projeto Fab Labs, em que os laboratórios do IFMS são abertos à comunidade. Estão previstos minicursos sobre robótica e criação de peças em impressora 3D.



Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3240-1600.