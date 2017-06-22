Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:29

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS promove evento de tecnologia aberto à comunidade em Aquidauana

Participantes poderão conhecer o projeto de pesquisa Hermes Braindeck, do aquidauanense Luiz Fernando Borges

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 11:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza no sábado (24) a 3ª edição do “Genuíno Day – Festival de Robótica”, evento que promove uma série de atividades para a popularização da tecnologia e da robótica. A programação prevê palestras, apresentações de robôs, mesas redondas e minicursos.

 
Serão abordados temas como noções básicas sobre Arduíno e programação de robôs. Os participantes também poderão conhecer o projeto de pesquisa Hermes Braindeck, desenvolvido pelo estudante do Campus Aquidauana, Luiz Fernando Borges, e premiado na Intel Isef 2017, a maior feira científica voltada ao ensino médio do mundo.
 
“A intenção com o projeto de extensão é promover a inclusão digital, a divulgação da tecnologia, da robótica e da cultura ‘faça você mesmo’”, explicou o professor Márcio Pache, coordenador do evento.
 
Os participantes vão receber informações sobre o Arduíno, plataforma para o desenvolvimento de código fonte livre. Na prática, os programas podem ser adquiridos, modificados e compartilhados gratuitamente por qualquer usuário, de qualquer lugar do mundo. A plataforma é utilizada na construção de robôs e diversos outros produtos.
 
Inscrições 

Os interessados em participar das palestras e dos minicursos, todos abertos ao público e gratuitos, devem se inscrever na página do evento, onde também está disponível a programação completa.
 
O Genuíno Day será realizado na sede do Campus Aquidauana, na Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí, e começa a partir das 7h. São esperados mais de 100 participantes para o evento, entre estudantes do IFMS, alunos de escolas públicas e comunidade em geral.
 
Laboratórios abertos 

Na próxima quarta-feira (28), o Campus Aquidauana também promove mais uma edição do Open Lab Day, atividade que faz parte do projeto Fab Labs, em que os laboratórios do IFMS são abertos à comunidade. Estão previstos minicursos sobre robótica e criação de peças em impressora 3D.
 
Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3240-1600.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo