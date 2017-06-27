IFMS abre inscrições para 490 vagas em cursos de qualificação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 490 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). A qualificação profissional é ofertada em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas, com ingresso no segundo semestre de 2017.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até 10 de julho exclusivamente pela internet no site, onde também está disponível o edital com as regras do processo seletivo. Em Aquidauana são 70 vagas distribuídas entre os cursos de operador de computador e Libras intermediário. A escolaridade exigida para cada curso é o Ensino findamental 1 completo e o Ensino Fundamental 2 completo, respectivamente.

Para participar, o candidato deve ter a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula, além de informar o número do CPF.

Candidatos sem acesso à internet podem ir até os campi do IFMS nos municípios onde são ofertadas as vagas, de segunda a sexta-feira (exceto recessos e feriados).

A seleção será feita por sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho. A divulgação da classificação final e da primeira chamada está prevista para 19 de julho.

Cursos – A Formação Inicial e Continuada no IFMS visa a capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

O certificado dos cursos tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional na área de formação.

Os selecionados para os cursos deverão realizar a matrícula a partir do dia 21 de julho, com início das aulas previsto para o mês de agosto.