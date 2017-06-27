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Cursos a distância

UFMS abre inscrições para 600 vagas de vestibular de cursos a distância

Há oferta para os cursos de ciências biológicas, administração pública, pedagogia, educação física e letras - habilitação português/espanhol.

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/06/2017 às 07:27

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu, nesta segunda-feira (26), as inscrições do vestibular EaD 2017 – Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, são 600 vagas em cursos de graduação na modalidade ensino a distância.

No site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), é possível ver o edital. Acesse aqui.

Há oferta para os cursos de ciências biológicas (licenciatura), administração pública (bacharelado), pedagogia (licenciatura), educação física (licenciatura) e letras - habilitação português/espanhol (licenciatura).

Os polos de apoio presencial com vagas abertas são os de Campo Grande, Bataguassu, Bonito, Bela Vista e São Gabriel do Oeste.

As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de julho pelo site www.fapec.org/concurso . A taxa é de R$ 80.

A prova será realizada no dia 6 de agosto, das 12h às 17h (de MS). Segundo o edital, o candidato deve chegar ao local da prova pelo menos uma hora do horário de início. Além disso, deve portar somente documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.

Os gabaritos preliminares da prova serão divulgados até 8 de agosto no site da Fapec. O resultado final será publicado no dia 14 de agosto.

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