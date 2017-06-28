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IFMS abre vagas para pós-graduação em Aquidauana, Corumbá e Naviraí

Metade das 100 vagas é destinada a servidores permanentes não licenciados do IFMS ou em exercício provisório na instituição

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 09:41

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Está aberto processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) com vagas para o curso de especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nos municípios de Aquidauana, Corumbá e Naviraí. O edital de abertura está disponível na Central de Seleção.

Metade das 100 vagas é destinada a servidores permanentes não licenciados do IFMS ou em exercício provisório na instituição, e as demais para o público externo. Para participar, o candidato deve possuir diploma de ensino superior.
 
A especialização terá duração de 18 a 24 meses, com carga horária de 360 horas, além de 60 horas adicionais para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Será organizada em encontros presenciais nos campi do IFMS, com possibilidade de oferecimento de algumas disciplinas a distância.
 
Ao final das atividades, o concluinte receberá o certificado de especialista em docência, permitindo sua atuação na Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
 
Inscrições

São gratuitas e devem ser feitas entre os dias 3 e 7 de julho, pela Página do Candidato da Central de Seleção.
 
A seleção será realizada por sorteio eletrônico até 20 de julho. A divulgação dos resultados preliminar e final está prevista para os dias 24 e 28 de julho, respectivamente.
 
Já o início das aulas está previsto para 11 de agosto.
 
Em caso de dúvidas sobre a seleção, o contato pode ser feito com a Coordenação de Pós-Graduação do IFMS pelo e-mail copog@ifms.edu.br.
 
Vagas

Campus            Vagas           Turno/Aulas
Aquidauana       30               Noturno/Terças e Quartas-Feiras
Corumbá           30               Matutino e Vespertino/Sábado
Naviraí              40               Vespertino/Quartas e Sextas-Feiras

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