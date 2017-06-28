IFMS abre vagas para pós-graduação em Aquidauana, Corumbá e Naviraí

Está aberto processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) com vagas para o curso de especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nos municípios de Aquidauana, Corumbá e Naviraí. O edital de abertura está disponível na Central de Seleção.

Metade das 100 vagas é destinada a servidores permanentes não licenciados do IFMS ou em exercício provisório na instituição, e as demais para o público externo. Para participar, o candidato deve possuir diploma de ensino superior.



A especialização terá duração de 18 a 24 meses, com carga horária de 360 horas, além de 60 horas adicionais para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Será organizada em encontros presenciais nos campi do IFMS, com possibilidade de oferecimento de algumas disciplinas a distância.



Ao final das atividades, o concluinte receberá o certificado de especialista em docência, permitindo sua atuação na Educação Profissional, Científica e Tecnológica.



Inscrições

São gratuitas e devem ser feitas entre os dias 3 e 7 de julho, pela Página do Candidato da Central de Seleção.



A seleção será realizada por sorteio eletrônico até 20 de julho. A divulgação dos resultados preliminar e final está prevista para os dias 24 e 28 de julho, respectivamente.



Já o início das aulas está previsto para 11 de agosto.



Em caso de dúvidas sobre a seleção, o contato pode ser feito com a Coordenação de Pós-Graduação do IFMS pelo e-mail copog@ifms.edu.br.



Vagas

Campus Vagas Turno/Aulas

Aquidauana 30 Noturno/Terças e Quartas-Feiras

Corumbá 30 Matutino e Vespertino/Sábado

Naviraí 40 Vespertino/Quartas e Sextas-Feiras