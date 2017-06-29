Inscrições abertas para contratações temporárias no curso Normal Médio

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (29) o edital de cadastro reserva de profissionais para atuar, em caráter temporário, no curso de formação de docentes para a educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, em nível médio, na modalidade normal, na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Poderão se inscrever os docentes com formação em curso de Licenciatura Plena, com comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC, e ter, no mínimo, um ano de experiência em regência de classe. Já para atuar como supervisor de estágio profissional supervisionado ou coordenador de curso, o interessado deverá ter curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e ter, no mínimo, dois anos de experiência em regência de classe.

A ficha de cadastramento estará disponível até 10 de julho de 2017, devendo o candidato acessar o link do Edital e seguir as instruções que constarão na tela para realizar a inscrição, a qual ocorrerá exclusivamente pela internet. O edital completo, com a relação de municípios, escolas e cursos ofertados, está disponível a partir da página 5.