Projeto Fab Labs vai permitir desenvolvimento de produtos pela comunidade

As instituições de ensino e pesquisa podem e devem estar a serviço da comunidade e um dos projetos que possibilita essa ponte entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) é o Fab Labs, em que a entidade garante consultoria técnica e material para impressão de produtos 3D. De acordo com o professor Márcio Carneiro, qualquer um que tem uma ideia pode contar com a ajudar da instituição para desenvolvê-la.

As consultorias são realizadas para toda comunidade periodicamente, por meio do Open Lab Day, atividade que faz parte do projeto Fab Labs, em que os laboratórios do IFMS são abertos à comunidade. Os minicursos são gratuitos. As visitas ao laboratório também podem ser agendadas.



“A impressora 3D chegou em março e veio com o dinheiro desse projeto, aqui é o Laboratório de fabricação digital do IFMS. Esse projeto está em implantação e a ideia é que a gente tenha outros equipamentos, como a cortadora de vinil e a cortadora a laser. Eventualmente, a gente tem de ter alguma coisa de marcenaria e até pintura para atender algum projeto ou alguma demanda”, revela o professor, sobre os planos para o laboratório.





O espaço está sendo montado para que possa atender a maior quantidade de projetos possível e o professor Márcio ressalta é que o próprio dono da ideia fará o desenvolvimento e impressão do produto, com a ajuda da consultoria que será oferecida pelo IFMS.

Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3240-1600.