Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:30

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Projeto Fab Labs vai permitir desenvolvimento de produtos pela comunidade

Com uso de impressora 3D e consultoria oferecida pelo instituto será possível fazer a impressão de peças e objetos

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 14:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1498847250
1498847251
1498847255
1498847253
1498847247

Crédito do vídeo: Redação

As instituições de ensino e pesquisa podem e devem estar a serviço da comunidade e um dos projetos que possibilita essa ponte entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) é o Fab Labs, em que a entidade garante consultoria técnica e material para impressão de produtos 3D. De acordo com o professor Márcio Carneiro, qualquer um que tem uma ideia pode contar com a ajudar da instituição para desenvolvê-la. 

As consultorias são realizadas para toda comunidade periodicamente, por meio do Open Lab Day, atividade que faz parte do projeto Fab Labs, em que os laboratórios do IFMS são abertos à comunidade. Os minicursos são gratuitos. As visitas ao laboratório também podem ser agendadas.
 
“A impressora 3D chegou em março e veio com o dinheiro desse projeto, aqui é o Laboratório de fabricação digital do IFMS. Esse projeto está em implantação e a ideia é que a gente tenha outros equipamentos, como a cortadora de vinil e a cortadora a laser. Eventualmente, a gente tem de ter alguma coisa de marcenaria e até pintura para atender algum projeto ou alguma demanda”, revela o professor, sobre os planos para o laboratório. 


O espaço está sendo montado para que possa atender a maior quantidade de projetos possível e o professor Márcio ressalta é que o próprio dono da ideia fará o desenvolvimento e impressão do produto, com a ajuda da consultoria que será oferecida pelo IFMS. 

Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3240-1600.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo