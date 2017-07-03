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Educação

IFMS oferta vagas de especialização e qualificação profissional em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 13:21

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O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 100 vagas abertas para a pós-graduação e para os cursos de qualificação profissional na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC). As inscrições e os cursos são gratuitos.

Para as 30 vagas da especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica é necessário ter ensino superior completo. Metade das vagas é destinada a servidores do IFMS. As demais são para o público externo. As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 e 7 de julho, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. 

A seleção será realizada por sorteio eletrônico até 20 de julho. A divulgação dos resultados preliminar e final está prevista para os dias 24 e 28 de julho, respectivamente. Já o início das aulas está previsto para 11 de agosto.

Qualificação Profissional

Estão sendo ofertados os cursos de Operador de Computador (40 vagas) e Libras Intermediário (30 vagas). Para participar, o interessado deve possuir a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula, conforme a tabela abaixo. As inscrições podem ser feitas entre 26 de junho e 10 de julho, exclusivamente pela internet, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A seleção para as vagas também será feita através de sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho. O resultado do sorteio servirá para a definição da classificação final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada, prevista para o dia 19 de julho.O início das aulas ocorrerá no mês de agosto.

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