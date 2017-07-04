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Educação

Centro Cristão de Ensino inaugura unidade Wizard e polo da Estácio

Maior escola de idiomas do mundo chega a Aquidauana com método inovador de aprendizado

Rhobson ADM

Publicado em 04/07/2017 às 11:14

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As diretoras e proprietárias do Centro Cristão de Ensino – CCE, Elaine Andrade e Vera Miglioli realizam hoje (4) dois importantes lançamentos voltados para a Educação e formação de profissionais em Aquidauana. A unidade da maior escola de idiomas do mundo, a Wizard by Pearson será inaugurada às 17h, na rua Assis Ribeiro, 633 – Centro. O Centro Cristão de Ensino também conta com um polo da Estácio, com diversas opções de cursos de graduação na modalidade EAD.

As diretoras do Centro Cristão de Ensino informam que aqueles que comparecerem na unidade durante o mês de julho e preencherem a ficha vão concorrer a meia bolsa de estudos da Wizard by Pearson. As matrículas já estão abertas para os cursos de idiomas e de graduação.

Com uma metodologia totalmente diferenciada, a Wizard aposta em cursos que acompanham as características particulares de cada aluno, preparando-o para aproveitar totalmente o seu aprendizado. Desta forma, sempre procurando valorizar o aluno, a Wizard continua a ser a principal rede de ensino de idiomas do Brasil. Já ultrapassou a marca de 1.200 escolas e não para de crescer.

Os alunos Wizard conseguem se qualificar rapidamente no mercado de trabalho e ficam devidamente preparados para a vida bilíngue. A metodologia exclusiva de ensino, aliada à tecnologia possibilita um aprendizado contínuo e simplificado. O objetivo educacional da metodologia pedagógica Wizard é promover o desenvolvimento completo das habilidades de comunicação: fala, audição, leitura e escrita.

Quando se fala da Estácio, a tradição e qualidade não é diferente. Com mais de 45 anos de experiência, é uma das maiores organizações privadas de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados, a Estácio acredita na transformação da sociedade por meio da educação.

 

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