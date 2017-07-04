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Educação

UFGD prorroga inscrições para cursos da educação a distância

Flavio Brito

Publicado em 04/07/2017 às 08:35

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As inscrições para portadores de diploma nos cursos da Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) foram prorrogadas até 7 de julho. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, há opções para complementação de habilitação, complementação de grau e conclusão de nova graduação para ingresso no segundo semestre de 2017. 

Os interessados podem fazer a inscrição, no valor de R$ 80 pela internet, na página do Processo Seletivo. No total, são 47 vagas distribuídas entre os cursos de Licenciatura em Computação, Administração Pública e Pedagogia, nos polos de Rio Brilhante, Bela Vista, Porto Murtinho, Miranda, Bataguassu, Costa Rica e São Gabriel do Oeste. 

O edital do Processo Seletivo onde consta o cronograma, critérios de avaliação, documentos necessários e todos os detalhes que devem ser conhecidos pelos candidatos pode ser acessado pelo link. Mais informações no site da UFGD. 

EaD

A Faculdade de Educação a Distância possibilita que a UFGD oferte cursos com metodologia de ensino diferenciada, capaz de se adequar aos mais diversos cenários de formação e perfis da sociedade, como, por exemplo, indígenas, presidiários ou o público que trabalha em trânsito. 

Atualmente, a EaD oferece o curso de Bacharelado em Administração Pública e as Licenciaturas em Pedagogia, Computação, Física e Letras-Libras. Além dos cursos de pós-graduação em Gestão Pública Municipal, Gestão Pública, Gestão em Saúde, Matemática e Ensino de Sociologia no Ensino Médio. 

Para ingressar em um dos cursos distribuídos nos 10 polos, os interessados passam por um processo seletivo diferente do Vestibular da UFGD. Para acompanhar mais detalhes, acesse o Portal UFGD ou a página da EaD. 

Além da especificidade da formação acadêmica, a EaD é utilizada na UFGD como importante apoio logístico e administrativo, oferecendo diversos sistemas de gerenciamento e, recentemente, colaborando nas consultas online para conselho universitário, direções de faculdades, coordenações de cursos, etc.

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