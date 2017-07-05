Inscrições para cursos técnicos terminam nesta quarta-feira

As inscrições no processo seletivo para 180 vagas ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em cursos técnicos de nível médio se encerram nesta quarta-feira, 5. A oferta contempla três municípios.

As opções são os cursos técnicos integrados na Educação de Jovens e Adultos (Proeja) em Edificações e Manutenção e Suporte, em Jardim, e subsequentes em Aquicultura, em Coxim, Agricultura e Informática para Internet, em Naviraí. A inscrição é gratuita e deve ser feita na Página do Candidato da Central de Seleção.

Para ingressar nos cursos técnicos integrados é preciso ter ensino fundamental completo e 18 anos até a data da matrícula. Já nos subsequentes, o candidato deve possuir ensino médio completo.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico marcado para o dia 10 de julho, na Reitoria do IFMS, em Campo Grande. O resultado preliminar será divulgado no dia seguinte. O edital de abertura, com as regras do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção.

Cotas

Metade das vagas é reservada aos candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e às pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deve ser manifestada no ato da inscrição, e a documentação que comprova a condição deve ser apresentada na matrícula.

Cursos

Todos serão oferecidos no período noturno, com início das aulas previsto para o dia 31 de julho. No técnico integrado (Proeja), as disciplinas básicas do ensino médio são ofertadas de forma articulada às da formação técnica. Os cursos têm duração de três anos e, ao final, o egresso poderá tanto ingressar no mundo do trabalho quanto no ensino superior.

Já nos cursos técnicos subsequentes, a formação técnica na área escolhida é ofertada pelo período de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.