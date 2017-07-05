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Educação

UFMS abre vagas para transferência de outras instituições, estrangeiros e portadores de diploma

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 16:32

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu processo seletivo para a transferência de outras instituições, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar e portadores de diploma de graduação. Ao todo são 3.478 vagas, de todas as áreas do conhecimento, em 84 cursos de graduação da Cidade Universitária em Campo Grande e dos nove campus da UFMS no interior de Mato Grosso do Sul.

O ingresso é para o segundo semestre letivo de 2017 com início marcado para agosto. As inscrições podem ser feitas de 6 a 20 de julho por meio do portal de ingresso da UFMS.

A ocupação das vagas será realizada, primeiramente, entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos de outras instituições, afins ao curso de origem. Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, a ocupação será realizada entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Ainda havendo vagas, serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso de portador de diploma de graduação.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação dos Editais e dos demais atos na página de concursos da UFMS.

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