Alunos da rede pública de Anastácio vistam pontos importantes de Aquidauana

Os alunos das séries iniciais da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, de Anastácio, participaram de um passeio para conhecer os principais pontos da área urbana de Aquidauana. A direção da escola justifica a importância lembrando que muitos alunos não têm a oportunidade de visitar a cidade com frequência, oportunidade em que os alunos puderam entender a ligação das duas cidades e a importância de Aquidauana e Anastácio para o desenvolvimento da região.

Um dos pontos visitados pelos alunos do 1º e do 2º ano foi o Parque Municipal da Lagoa Comprida. “A maioria aqui não conhecia pontos como o aeroporto, a Lagoa Comprida e o Paço”, listou a diretora da escola Gleice Xavier de Souza, sobre alguns dos locais visitados na semana passada. Na lagoa Comprida, as crianças participaram de um piquenique.

De acordo com a diretora, depois de ter visto de perto e aprendido um pouco mais sobre cada local, o que foi visto durante as visitas ainda fará parte de outras atividades, como a produção e textos.