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Alunos da rede pública de Anastácio vistam pontos importantes de Aquidauana

Projeto da Escola Aracy Moreira dos Santos levou alunos do 1º e 2º anos para conhecer aeroporto, Lagoa Comprida e o Paço municipal

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 16:00

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Os alunos das séries iniciais da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, de Anastácio, participaram de um passeio para conhecer os principais pontos da área urbana de Aquidauana. A direção da escola justifica a importância lembrando que muitos alunos não têm a oportunidade de visitar a cidade com frequência, oportunidade em que os alunos puderam entender a ligação das duas cidades e a importância de Aquidauana e Anastácio para o desenvolvimento da região. 

Um dos pontos visitados pelos alunos do 1º e do 2º ano foi o Parque Municipal da Lagoa Comprida. “A maioria aqui não conhecia pontos como o aeroporto, a Lagoa Comprida e o Paço”, listou a diretora da escola Gleice Xavier de Souza, sobre alguns dos locais visitados na semana passada. Na lagoa Comprida, as crianças participaram de um piquenique.

De acordo com a diretora, depois de ter visto de perto e aprendido um pouco mais sobre cada local, o que foi visto durante as visitas ainda fará parte de outras atividades, como a produção e textos.

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