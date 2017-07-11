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Educação

Termina na sexta-feira prazo para acadêmicos se inscreverem no Vale Universidade

Acadêmico participante do programa desembolsa apenas 10% do valor da mensalidade

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 13:29

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O período para o acadêmico que já está matriculado em um curso superior se inscrever no Programa Vale Universidade termina na sexta-feira (14), às 16h. O acadêmico participante do programa desembolsa apenas 10% do valor da mensalidade. Os outros 70% são pagos pelo Governo do Estado e os 20% restantes pela instituição de ensino superior na qual ele está vinculado.

As inscrições on-line podem ser realizadas pelo site e clicar no banner que dá acesso à ficha de inscrição. O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização do formulário.

Entre os requisitos para inscrição no Vale Universidade, estão, por exemplo, renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00; não possuir outro curso de graduação; ter residência fixa em Mato Grosso do Sul há mais de dois anos ou ainda, não ser beneficiado por qualquer outro tipo de benefício ou de auxílio financeiro, com a mesma finalidade do Vale Universidade.

Em caso de seleção, o acadêmico habilitado deverá realizar estágio com carga horária de 20h semanais, cumpridas em jornadas de quatro horas diárias no período matutino ou vespertino, compatíveis com o horário escolar, nas instituições indicadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por intermédio da Superintendência de Projetos Especiais, a qual compete estabelecer os demais procedimentos para a efetivação do cumprimento do estágio.

A secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, pasta na qual o programa está vinculado, pede para que todos os acadêmicos interessados observem bem o período para inscrição e ainda divulguem essa oportunidade para seus contatos.

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