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Educação

Aberta seleção do IFMS para portador de diploma

Ingresso nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia ocorre no 2º semestre; classificação será elaborada conforme histórico escolar

Flavio Brito

Publicado em 12/07/2017 às 08:34

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Aberta seleção do IFMS para portador de diploma 

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital do processo seletivo para ingresso no ensino superior de portadores de diploma e por meio de transferência (interna e externa). O documento está disponível na Central de Seleção. Das 177 vagas oferecida para graduação, sete são para o curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, em Aquidauana. As demais estão distribuídas em diversos cursos, em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

O ingresso nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia ocorre no 2º semestre de 2017. A seleção se destina a candidatados que tenham diploma de nível superior, que estejam cursando em outra instituição de ensino ou ainda estudante regularmente matriculado no IFMS que deseje se transferir para outro curso, dentro da mesma área de conhecimento ou em outro campus.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 17 e 19 de julho na Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual o candidato pretende fazer o curso, nos endereços e horários constantes na Central de Seleção.

Documentos 

Os candidatos às vagas de portador de diploma e transferência externa precisam apresentar o requerimento de inscrição (em duas vias), além de cópias e originais do CPF, RG, diploma de ensino superior (portadores de diploma), comprovante de matrícula recente (transferência externa), histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas, para eventual aproveitamento e pontuação.

Já para a transferência interna devem ser apresentados o CPF, RG, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção

A análise da documentação entregue pelos candidatos será feita por comissões, compostas por três servidores, nomeadas pelos diretores-gerais de cada campi. A classificação será elaborada com base no histórico escolar e nas ementas apresentadas.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 21 de julho. Candidatos que tiverem a inscrição deferida e não forem convocados na primeira chamada aparecerão em uma lista de espera, que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.

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