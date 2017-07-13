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Fundect publica editais para concessão de bolsas de mestrado e doutorado

Serão disponibilizadas até 60 bolsas de mestrado no valor de R$ 1.500 e até 30 bolsas de doutorado de R$ 2.200

Flavio Brito

Publicado em 13/07/2017 às 09:37

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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), publicou no Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (12) duas chamadas públicas com o objetivo de conceder bolsas de mestrado e doutorado para acadêmicos de instituições de ensino superior com sede em MS.

Serão disponibilizadas até 60 bolsas de mestrado no valor de R$ 1.500 e até 30 bolsas de doutorado de R$ 2.200. O prazo para envio das propostas é 12 de agosto, todas as informações sobre a documentação obrigatória para participação dos processos seletivos podem ser encontradas nos editais acessando o site.

O Governo do Estado, por meio da Fundect, investe mais de R$ 4,5 milhões na qualificação de recursos humanos em Mato Grosso do Sul no Estado, por isso, a Fundação convida mestrandos e doutorandos para que enviem suas propostas e participem dos processos seletivos. A equipe está inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas”, afirma o diretor-presidente da Fundect, professor Márcio de Araújo.

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