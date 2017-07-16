Projeto municipal “Férias na Biblioteca” segue até o dia 21 de julho

A Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana promove o projeto “Férias na Biblioteca”. De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo, serão ao todo 11 dias de programação especial voltada às crianças e adolescentes na Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana. Haverá diversas atrações, entre elas, oficina de pintura, sessões de cinema infantil, brincadeiras, poesia, rodas de leitura e outras atividades.

A Biblioteca Municipal de Aquidauana fica localizada na Praça dos Estudantes e as atividades do projeto de férias serão realizada das 9h às 11h, até o dia 21 de julho. O projeto é coordenado pela bibliotecária Ana Maria Cipro e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo e do gabinete municipal.

“Durante o Férias na Biblioteca as crianças e adolescentes terão a oportunidade na biblioteca um espaço totalmente preparado para diverti-las e educá-las, com atividades lúdicas e socializantes. Convidamos os papais e mamães para trazerem seus filhos para participarem do projeto Férias na Biblioteca”, conclamou a bibliotecária Ana Maria Cipro.