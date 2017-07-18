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Educação

Aberto prazo de matrícula para aprovados em 1ª chamada do Proeja em Jardim

Candidatos de Coxim e Naviraí também têm de ficar atento aos prazos da matrícula

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 09:24

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O prazo de matrícula para os candidatos selecionados na primeira chamada para cursos técnicos integrados da Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e dos cursos subsequentes termina amanhã (19), ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nos campi Coxim, Jardim e Naviraí. A lista dos convocados está publicada na Central de Seleção.

A matrícula deve ser feita na a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual o candidato se inscreveu. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de seu representante. É necessário apresentar o requerimento de matrícula preenchido e assinado, o comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico e uma foto 3×4 recente.

Também são necessários originais e cópias do histórico escolar, da certidão de nascimento ou casamento, de um documento oficial de identificação com foto e do CPF, além dos documentos que comprovem estar em dia com obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).

Candidatos beneficiários de ações afirmativas devem comprovar que cursaram todo o ensino mínimo exigido em escola pública, por meio do histórico escolar e certificado de conclusão.

Para os inscritos com renda per capita de até um salário mínimo e meio, são necessários os documentos exigidos para o cálculo da renda, conforme o disposto no edital de abertura. Já os selecionados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência precisam do formulário para entrega do laudo médico.
A matrícula poderá ser feita por outra pessoa, caso o candidato esteja impedido de comparecer, com a apresentação de procuração simples, de próprio punho.

Cursos  

Foram ofertadas 180 vagas nos três municípios. A seleção foi feita por meio de um sorteio eletrônico, realizado na reitoria do IFMS na segunda-feira (10). Se necessárias, as chamadas subsequentes serão publicadas pelo IFMS a partir do próximo dia 24 de julho. Já o início das aulas está previsto para 31 de julho.

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