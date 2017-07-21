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IFMS abre prazo de matrículas para aprovados na FIC

Instituto ofereceu 490 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 09:23

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) inicia hoje (21) o período de matrículas para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), que ofereceu 490 vagas nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. O IFMS publicou no dia 14 de julho o resultado do processo seletivo. O resultado pode ser consultado na Central de Seleção.

Os selecionados ingressarão nos cursos no segundo semestre letivo de 2017, com início no dia 7 de agosto. A seleção foi realizada por sorteio eletrônico. As matrículas devem ser realizadas na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual o candidato se inscreveu.

É necessário preencher o “Requerimento de Matrícula”, assinar e entregar na Cerel, junto com fotocópias (xerox) e originais dos seguintes documentos:

- Certidão de nascimento ou casamento; Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso não conste no documento oficial de identificação;
- Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (http://www.tse.jus.br), para os candidatos maiores de 18 anos;
- Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos;
- Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente, ou ainda documentação que comprove escolaridade superior à exigida;

Será necessário ainda a entrega do Comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico e de uma foto 3×4 recente, impressa em papel fotográfico.

Caso o candidato não possa comparecer no período estipulado, poderá apresentar procuração simples, elaborada de próprio punho, para que outra pessoa faça sua matrícula. Caso haja chamadas subsequentes para novas matrículas, elas serão divulgadas a partir de 28 de julho.

A Formação Inicial e Continuada no IFMS tem o objetivo de oferecer capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade aos participantes. O certificado dos cursos tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional na área de formação.

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