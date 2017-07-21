Vestibular EAD UFMS oferece 600 vagas e inscrições seguem até segunda-feira

Educação
Oportunidades estão distribuídas na Capital e nos polos do interior do Estado
As inscrições para o Vestibular EAD UFMS, que será realizado dia 6 de agosto pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), seguem abertas até segunda-feira (24), com a oferta de 600 vagas. A Taxa de inscrição é de R$ 80. Inscrições somente pelo site.
Estão sendo ofertadas 100 vagas para Bacharelado em Administração Pública – ESAN (Polo de Apoio Presencial Campo Grande); 50 vagas para Ciências Biológicas – INBIO (Polo Bataguassu); 50 para Letras Português/Espanhol – FAALC, 50 vagas para Licenciatura Pedagogia – FAED e 75 Licenciatura Educação Física – FAED (Polo Bonito); 50 vagas para Licenciatura Pedagogia – FAED e 50 Letras Português/Espanhol FAALC (Polo Bela Vista); 50 vagas para Bacharelado em Administração Pública – ESAN, 50 vagas para Ciências Biológicas – INBIO e 75 Licenciatura Educação Física – FAED (Polo São Gabriel do Oeste).
Dúvidas pelo e-mail vestibular.ead@ufms.br e nos telefones 3345-5910/5915.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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