Vestibular EAD UFMS oferece 600 vagas e inscrições seguem até segunda-feira

As inscrições para o Vestibular EAD UFMS, que será realizado dia 6 de agosto pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), seguem abertas até segunda-feira (24), com a oferta de 600 vagas. A Taxa de inscrição é de R$ 80. Inscrições somente pelo site.

Estão sendo ofertadas 100 vagas para Bacharelado em Administração Pública – ESAN (Polo de Apoio Presencial Campo Grande); 50 vagas para Ciências Biológicas – INBIO (Polo Bataguassu); 50 para Letras Português/Espanhol – FAALC, 50 vagas para Licenciatura Pedagogia – FAED e 75 Licenciatura Educação Física – FAED (Polo Bonito); 50 vagas para Licenciatura Pedagogia – FAED e 50 Letras Português/Espanhol FAALC (Polo Bela Vista); 50 vagas para Bacharelado em Administração Pública – ESAN, 50 vagas para Ciências Biológicas – INBIO e 75 Licenciatura Educação Física – FAED (Polo São Gabriel do Oeste).

Dúvidas pelo e-mail vestibular.ead@ufms.br e nos telefones 3345-5910/5915.