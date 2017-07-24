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Biblioteca municipal oferece curso básico de espanhol

Inscrições seguem até sábado (29) e aulas começam no 3 de agosto

Rhobson ADM

Publicado em 24/07/2017 às 13:28

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A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa está com vagas abertas para o curso básico de espanhol.  De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana – Fundact, ocurso é gratuito, promovido com suporte do programa Conecta Biblioteca, coordenado pela bibliotecária Ana Maria Cipro e será ministrado pelo professor Gustavo Gauto.

Para a matrícula, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental II. As inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (28), na sede da biblioteca, situada na Praça dos Estudantes, no Centro de Aquidauana, ou por meio do telefone (67) 3241-7941. A Biblioteca Municipal de Aquidauana funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h30.

A assessoria da Fundact ressalta que as vagas são limitadas, serão apenas 20 alunos em turma única. As aulas terão início no dia3 de agosto e ocorrerão todas as quintas-feiras, das 8h às 10h, na biblioteca. Os alunos matriculados terão apostilas para apoio e receberão certificados, após a conclusão do curso.

“Neste semestre, várias ações de formação educacional estão sendo realizadas pela biblioteca, graças ao apoio que temos do prefeito Odilon Ribeiro, da Fundação de Cultura e Turismo e, principalmente, do suporte recebido pelo programa Conecta Biblioteca”, revelou Ana Cipro.

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