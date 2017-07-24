Câmpus de Aquidauana terá especialização em História da América

O período de inscrições para o processo seletivo para ingresso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em História, área de concentração em História da América, do Câmpus de Aquidauana (CPAQ), segue aberto . Ao todo serão 35 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas pelo Portal da Pós-Graduação da UFMS, das 7h do dia 14 de julho até as 17h do dia 1º de agosto de 2017, selecionando a opção “Especialização em História”.

O curso visa a promover a formação continuada de graduados em história e professores de educação básica, com o objetivo de fomentar a realização de estudos na área de história, notadamente de pesquisas com recortes documentais, temáticos, historiográficos e/ou teóricos em História da América ou com aproximações/distanciamentos entre a história brasileira e a americana, num exercício da história comparada.

A Pós-Graduação foi concebida a partir de uma perspectiva interdisciplinar, valorizando o diálogo com outras áreas, e contará com 24 disciplinas e uma apresentação de monografia. As atividades de ensino ocorrerão no Câmpus de Aquidauana, aos sábados, nos turnos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para efetivar a inscrição, os interessados deverão entregar os documentos pessoalmente ou por procuração, em envelope fechado endereçado à Secretaria de Apoio Pedagógico do Câmpus de Aquidauana (SAP), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 11h e das 13h às 17h, até o dia 01/08/2017, ou enviados por Sedex, desde que cheguem até a data estipulada, para SAP – Campus de Aquidauana/ UFMS, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro da Serraria – Unidade II, CEP 79200-000. Aquidauana – MS.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail: hist.cpaq@ufms.br ou pelo telefone (67)3241-0402. O edital completo pode ser acessado em: https://propp.ufms.br/category/editais/editais-especializacao/