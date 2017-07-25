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Em assembleia geral, professores do Estado decidem sobre proposta salarial hoje na Capital

Depois das reuniões realizadas nos municípios, Fetems recebe representantes dos sindicatos municipais na Capital nesta quarta-feira

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 15:02

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A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) realiza uma  assembleia geral  nesta quarta-feira (26), às 14h, na sede da entidade em Campo Grande. O objetivo é deliberar se a categoria aceita ou não a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado para a categoria. Em Aquiduana, as trabalhadoras e trabalhadores das escolas da rede estadual já deliberaram pela greve. De acordo com o presidente do Simted em Aquidauana, Florênio Escobar, conforme o resultado da assembleia na Capital, a greve segue em todo o Estado a partir de quinta-feira (27), por tempo indeterminado. Amanhã (26), os alunos das escolas do Estado no município ficam sem aula.

De acordo com a Fetems, reunião na Capital contará com a presença dos delegados de cada município, representantes dos 74 Sinted (Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação), vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE (Confederação Nacional  dos Trabalhadores em Educação).

A categoria cobra o cumprimento da Lei Federal  11.738/2008, que determina o reajuste de 7,64% nos salários, e da lei complementar estadual nº 200 de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o piso por 20 horas até o ano de 2021.

Já foi definido com o governo do Estado:
- O governo garante o pagamento do reajuste de 7,64% em 2017;
- Mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre;
- Não haverá alteração no Estatuto da categoria.   

 Foi estabelecido ainda a criação de uma Comissão para debater aspectos ligados aos funcionários administrativos em educação.   

“A decisão final sobre a proposta do governo é da categoria, que estará reunida na plenária da assembleia geral. Os(as) delegados(as) representando cada município  é que votarão se aceitam ou não a proposta do governo do estado em relação ao reajuste salarial”, ressalta o presidente da Fetems, professor Jaime Teixeira.            

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