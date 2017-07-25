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Governo reorganiza educação especial inclusiva em Mato Grosso do Sul

Centro oferecerá atendimento educacional especializado para público da educação especial e sala de apoio pedagógico para transtornos funcionais específicos

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 14:47

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O Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva (Ceespi) está passando por uma reorganização de suas atividades. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (25). O Ceespi tem por finalidade prestar atendimento e serviço da educação especial aos estudantes, público da educação especial, da Rede Estadual de Ensino.

Conforme a publicação o centro oferecerá os seguintes atendimentos educacionais: atendimento educacional especializado para público da educação especial e sala de apoio pedagógico para transtornos funcionais específicos. Também, por meio de parcerias e ou de convênios, poderá encaminhar os estudantes, público da educação especial, para receber atendimento especializado em instituições privadas.

O documento informa ainda a criação dos núcleos de Educação Especial (Nuesp); Apoio à Família; Classe Hospitalar; Sala de Apoio Pedagógico; Inserção e Acompanhamento da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho; e de Acompanhamento Especializado. Os núcleos vinculados ao Ceespi, estabelecerão as diretrizes para o funcionamento e o acompanhamento desses núcleos nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Fica a cargo da Secretaria de Estado de Educação, por proposição da Coordenadoria de Políticas para Educação Especial da Superintendência de Políticas Educacionais, editar normas complementares às disposições do decreto. Assinam o governador Reinaldo Azambuja e a secretária Maria Cecília Amendola da Mota.

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