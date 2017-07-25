Mestrado Profissional em Matemática publica edital de seleção

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – Profmat torna público a realização do Exame Nacional de Acesso para ingresso em 2018. Os interessados têm do dia 1º de agosto a 15 de setembro de 2017 para realizar a inscrição, via internet, pelo link.



O Profmat visa atender prioritariamente professores de Matemática em exercício na Educação Básica, especialmente de escolas públicas, que busquem aprimoramento da formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua docência.



O Exame consistirá em 30 questões de múltipla escolha e está previsto para ser realizado em 21 de outubro de 2017, no campus selecionado pelo candidato no ato da inscrição.



Saiba mais

O Profmat é um programa de mestrado semipresencial na área de Matemática com oferta nacional. É formado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).



Na Universidade Federal da Grande Dourados, os contatos para esclarecer eventuais dúvidas são o e-mail profmatufgd@ufgd.edu.br ou o telefone 3410-2102.



Para conferir o cronograma completo e todas as informações sobre o processo seletivo, acesse o edital.