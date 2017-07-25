Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:36

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Professores analisam proposta salarial do governo nesta terça-feira

Categoria vai deliberar pela possibilidade de greve por tempo indeterminado; categoria pede o cumprimento da lei do piso salarial

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) realiza na manhã desta terça-feira (25) assembleias municipais para deliberar se acatam ou não a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado. Em Aquidauana, os professores da rede estadual de ensino estão reunidos neste momento, de acordo com o Sindicato em Aquidauana, professor Florêncio Escobar.

 
Uma assembleia extraordinária foi realizada nesta segunda-feira (24) e o indicativo já era pela confirmação da grave. Uma nova proposta foi feita na tarde de ontem pelo governo do Estado. 

Após a decisão de cada município, ocorre na Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), às 14h, amanhã (26) uma assembleia geral com representantes dos 74 Simted, vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). A assembleia ocorre em Campo Grande.

De acordo a assessoria da Fetems, na reunião será decidido se a categoria aceita a proposta da administração estadual ou decreta greve geral.  A categoria cobra o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008 de 16 de julho de 2008 que estabelece o reajuste do piso salarial dos professores e da lei complementar estadual nº 200, de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o pso por 20 horas até o ano de 2021.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo