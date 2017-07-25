Professores analisam proposta salarial do governo nesta terça-feira

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) realiza na manhã desta terça-feira (25) assembleias municipais para deliberar se acatam ou não a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado. Em Aquidauana, os professores da rede estadual de ensino estão reunidos neste momento, de acordo com o Sindicato em Aquidauana, professor Florêncio Escobar.



Uma assembleia extraordinária foi realizada nesta segunda-feira (24) e o indicativo já era pela confirmação da grave. Uma nova proposta foi feita na tarde de ontem pelo governo do Estado.

Após a decisão de cada município, ocorre na Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), às 14h, amanhã (26) uma assembleia geral com representantes dos 74 Simted, vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). A assembleia ocorre em Campo Grande.

De acordo a assessoria da Fetems, na reunião será decidido se a categoria aceita a proposta da administração estadual ou decreta greve geral. A categoria cobra o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008 de 16 de julho de 2008 que estabelece o reajuste do piso salarial dos professores e da lei complementar estadual nº 200, de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o pso por 20 horas até o ano de 2021.